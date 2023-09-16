Российская оккупация Крыма обостряет гуманитарный кризис на полуострове.

Во временно оккупированном Россией Крыму обостряется гуманитарный кризис. В частности, начиная с сентября на полуострове наблюдаются проблемы с топливом для автомобилей.

Как сообщает "Центр национального сопротивления", дефицит горючего возник из-за снижения объемов отгрузки этого товара с российских нефтеперерабатывающих заводов на захваченном полуострове.

Кроме этого, дефицит топлива в Крыму обусловлен нарушением логистических маршрутов с территорией РФ и сниженной покупательной способностью среди жителей полуострова.

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"Российская оккупационная администрация имеет целью создать новые механизмы субсидирования отдельных сетей АЗС, чтобы избежать будущего роста цен на топливо. Однако, данное решение создаст предпосылки для закрытия тех АЗС, которые не будут получать субсидий", - отмечают в ЦНС.

Дефицит горючего в Крыму - новости

Как сообщал УНИАН, в августе стало известно, что в захваченном Россией Крыму заканчиваются запасы бензина, а цены на АЗС стремительно растут. Оккупационная администрация пыталась успокоить население и заявляла, что горючего хватает в полном объеме, впрочем очереди на АЗС от того не уменьшились.

Ранее одна из российских сетей АЗС в Крыму предупредила клиентов о возможном дефиците бензина определенных марок и рекомендовала сделать запасы топлива.

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров 12 сентября заявил, что бензина на полуострове осталось на 10 суток, а дизеля - на 5. Он связал отсутствие топлива в Крыму с тем, что оккупанты не успевают его поставлять из-за сложной логистики.

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