В Одесской и Хмельницкой областях возможны стабилизационные отключения, связанные с ремонтами сетей.

На сегодняшний день в Украине достаточно генерации электроэнергии для удовлетворения потребностей потребителей, однако возможны стабилизационные отключения.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики со ссылкой на главу ведомства Германа Галущенко.

"Неимоверными усилиями энергетиков удается держать генерацию, доставку и распределение электроэнергии на необходимом уровне, чтобы обеспечивать потребности потребителей", — цитирует пресс-служба Галущенко.

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Однако, по его словам, в некоторых регионах, в частности, Одесской и Хмельницкой областях, возможны стабилизационные отключения, связанные с ремонтами сетей.

Министр отметил, что эти успехи имеют свою высокую цену - цену человеческой жизни. В прифронтовых областях энергетики работают под обстрелами и в опасных местах.

"В последние дни, к сожалению, произошли трагические случаи. На минах подорвались автомобили ремонтников "Николаевоблэнерго" и "Харьковоблэнерго". Есть погибший, много раненых. Искренние соболезнования близким умершего, скорейшего выздоровления пострадавшим", - добавил Галущенко.

Энергосистема Украины в условиях войны

Первая серьезная ракетная атака на объекты критической инфраструктуры Украины была 10 октября 2022 года. С того момента по всей стране началось аварийное отключение электроснабжение.

Враг не прекращает ракетные удары по энергосистеме Украины.

Более 10 ГВт основных установленных мощностей пока недоступны украинской энергосистеме и находятся под контролем врага. Это крупнейшая в Украине и Европе Запорожская АЭС, Запорожская ТЭС, Луганская ТЭС, Углегорская ТЭС, Каховская ГЭС.

Кроме АЭС, остальные электростанции - это ключевые регулирующие мощности. Именно они обеспечивают покрытие потребления в пиковые утренние и вечерние часы, когда существует наибольший дефицит.

10 февраля российские оккупанты совершили 14-ю ракетную атаку на объекты украинской энергетической инфраструктуры.

В тот день они выпустили по Украине более 100 ракет. Оккупанты попали в объекты тепловой и гидрогенерации и трансформаторы, во многих регионах были применены аварийные отключения электроэнергии. Также были повреждены четыре теплоэлектростанции ДТЭК, пострадали энергетики.

По данным премьер-министра Дениса Шмыгаля, с начала полномасштабного вторжения российских захватчиков в результате ракетных и дроновых атак, а также оккупацию Запорожской АЭС, Украина потеряла 44% атомной генерации и три четверти мощностей ТЭС.

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