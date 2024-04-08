Россия использует высокоточные ракеты для атаки нескольких менее защищенных регионов.

Россия изменила тактику ударов по энергетической инфраструктуре Украины, по сравнению с зимним периодом 2022-2023 годов. Как пишет Financial Times, теперь российские оккупанты используют высокоточные ракеты для уничтожения электростанций в регионах, менее защищенных, чем Киев, который имеет одну из лучших систем противовоздушной обороны в стране.

Так, с 22 по 29 марта Россия обстреляла семь теплоэлектростанций - все в других регионах, кроме Киева. Также российские ракеты попали в две гидроэлектростанции.

"Украина не предоставила подробностей о масштабах ущерба на каждом заводе, но официальные лица заявили, что несколько из них, в том числе в Харьковской области вблизи границы с Россией, были почти полностью разрушены", - пишет FT.

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Как отметил исполнительный директор ДТЭК Максим Тимченко, если зимой 2022-23 годов Россия пыталась атаковать распределительные станции и трансформаторы по всей стране, то сейчас российские ракеты нацеливаются на электростанции в отдельных регионах, чтобы "полностью их уничтожить, потому что восстановить электростанции за короткое время невозможно".

"Столько же ракет, использованных во время атаки зимой [2022-23] годов, сейчас направлено на пять-шесть энергетических объектов в одном регионе", - сказала Мария Цатурян, руководитель отдела коммуникаций "Укрэнерго", добавив, что Россия пытается отключить от электроснабжения крупные промышленные регионы и города.

Она отметила, что меньшие подстанции можно защитить от атак защитными сооружениями. Но "очень трудно, если не невозможно" охватить крупные электростанции, для восстановления которых нужно "несколько месяцев или даже лет".

Второе, важное отличие атак от зимы 2022-2023 годов заключается в том, что Россия сейчас также использует дорогие высокоточные баллистические ракеты, пишет FT.

Как заявил председатель комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и коммунальных услуг Андрей Герус, в недавней атаке на угольную электростанцию были использованы баллистические ракеты стоимостью 100 миллионов долларов, но Украина имеет лишь несколько американских систем ПВО Patriot, способных их сбить.

Кроме того, Россия все еще использует беспилотники в больших количествах, как более дешевый способ поразить другие части энергетической системы, такие как трансформаторы.

В то же время, хотя убытки считаются более постоянными, чем зимой 2022-2023 годов, они более локализованы, и влияние временно смягчается сочетанием большого импорта электроэнергии из Европейского Союза, отечественных солнечных электростанций и теплой погоды.

Россия бьет по украинской энергетике

В последние недели российские оккупанты прицельно бьют по критической инфраструктуре Украины. При этом больше всего пострадал Харьков.

Городской голова Игорь Терехов сообщал, что в результате российского удара 22 марта в Харькове разрушены все трансформаторные подстанции и повреждена ТЭЦ. В то же время Змиевская ТЭС в Харьковской области Украины была полностью разрушена в результате масштабного российского ракетного удара 22 марта.

По прогнозам экспертов, на восстановление возможностей энергосистемы Украины по выработке необходимого количества энергии уйдет 1,5 - 2 года.

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