Он выразил уверенность в том, что решить вопрос со снабжением жителей теплом до начала отопительного сезона возможно.

После атак РФ по объектам энергетической инфраструктуры Харькова ситуация в городе очень сложная. Для восстановления возможностей для поставки электроэнергии и тепла нужна сложная и интенсивная работа.

Об этом рассказал "Главреду" директор Центра исследований энергетики Александр Харченко. По его словам, более важным является решение вопроса о том, как будут обеспечивать теплом те районы Харькова, которые больше всего пострадали от атаки по теплоэлектроцентрали.

"Есть много работы над этим вопросом, но я уверен, что решить вопрос с отоплением до начала отопительного сезона возможно. Вопрос электросетей так же будет решен – они так же будут восстановлены. Работы продолжаются и будут продолжаться в дальнейшем. Вопрос в том, что повреждена генерация, и это более опасно, потому что, к сожалению, генерационные объекты быстро восстановить невозможно", – отметил эксперт.

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По его словам, на восстановление возможностей энергосистемы Украины по выработке необходимого количества энергии уйдет 1,5 - 2 года.

Удары по энергетической инфраструктуре Харькова

В последние недели российские оккупанты прицельно бьют по критической инфраструктуре Украины. Едва ли не больше всего пострадал Харьков.

В частности, в результате потеряла основные мощности генерирования тепловой и электрической энергии для Харькова ТЭЦ-5. Восстановление централи предусматривает изготовление эксклюзивного оборудования энергоблоков, в частности, турбин и генераторов. Процесс реконструкции объекта может занять не один год.

Ситуация в энергосистеме Харькова и области тяжелая. Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов рассказал, что существует дефицит для 300 тысяч жителей Харькова и в целом для 550 тысяч по области.

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