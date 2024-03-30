Сейчас на предприятии продолжается разбор завалов и нет доступа к большей части оборудования.

Змиевская ТЭС в Харьковской области Украины была полностью разрушена в результате масштабного российского ракетного удара 22 марта. Об этом сообщается на сайте "Центрэнерго".

"Уничтожены все блоки, повреждено вспомогательное оборудование. Степень разрушения разная, от полного – до значительного. Сейчас на предприятии продолжается разбор завалов и нет доступа к большей части оборудования. Поэтому возможностей более точно оценить масштаб повреждений, точные цифры относительно суммы, необходимой для восстановления, а также каких-либо прогнозов относительно времени ремонтов – нет", – отмечаются в публикации.

Министр энергетики Герман Галущенко после того, как побывал на Змиевской ТЭС и увидел масштабы разрушений после попаданий вражеских ракет, пообещал "помогать максимально".

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Удары РФ по объектам энергетики в Украине - последствия

22 марта россияне массированно обстреляли Харьков, что привело к полному блэкауту. В тот же день водоснабжение в городе уже начало восстанавливаться.

В ночь на 29 марта российские оккупационные войска нанесли массированную комбинированную атаку по энергетической инфраструктуре Украины.

"Получили повреждения тепловые и гидроэлектростанции в центральном и западном регионах. Сейчас на Днепропетровщине применены аварийные отключения, на Харьковщине - графики почасовых отключений", - сообщает "Укрэнерго".

Как добавил министр энергетики Украины Герман Галущенко, захватчики били по объектам в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской областях. Целью на этот раз стали объекты генерации электроэнергии.

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