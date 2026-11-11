Россия атаковала шесть крупных электроподстанций за одну ночь, – Корецкий

По состоянию на утро было известно как минимум о 14 пострадавших.

Этой ночью российские войска нанесли удары по шести крупным электроподстанциям в Винницкой, Кировоградской, Житомирской и Черкасской областях. Об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий.

По его словам, в Кировоградской и Ривненской областях были повреждены электросети различного напряжения. По состоянию на 10:30 было известно как минимум о 14 пострадавших.

"В Кривом Роге россияне нанесли удар по предприятию теплоснабжения, в результате чего возникли проблемы с подачей тепла в жилые дома. Тепловики и энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить теплоснабжение в городе", – отметил премьер.

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Помимо энергетических объектов, российские войска атаковали железнодорожную инфраструктуру в Днепропетровской и Житомирской областях. В Херсонской области авиабомба повредила здание школы, а в Харькове в результате обстрела пострадали пять многоквартирных домов.

Новые удары РФ по Украине – последние новости

Первый заместитель министра энергетики Артем Некрасов сообщил, что российские войска нанесли новые удары по энергетической инфраструктуре Украины. В результате обстрелов часть потребителей в восьми областях осталась без электроэнергии. Наиболее сложная ситуация наблюдается в Киевской, Днепропетровской и Одесской областях. Сложной также остается ситуация в прифронтовых областях из-за боевых действий и постоянных российских обстрелов.

В то же время председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул сообщил, что российские войска массированно атаковали ударными беспилотниками объекты критической инфраструктуры города. В результате обстрела также повреждены жилые дома.

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