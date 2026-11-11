Россия атаковала энергетику восьми областей: где самая сложная ситуация со светом

Наиболее сложной остается ситуация в Киевской, Днепропетровской и Одесской областях.

Россия атаковала энергетическую инфраструктуру Украины. В результате обстрелов без электричества осталась часть потребителей в восьми областях, сообщил во время брифинга первый заместитель министра энергетики Артем Некрасов.

"В течение суток Россия продолжала атаковать энергетическую инфраструктуру Украины. В результате обстрелов по состоянию на утро осталась без электричества часть потребителей в Днепропетровской, Житомирской, Запорожской, Киевской, Ривненской, Харьковской, Одесской и Черниговской областях", – сказал Некрасов.

Он подчеркнул, что наиболее сложной остается ситуация в Киевской, Днепропетровской и Одесской областях. Сложной, по его словам, также остается ситуация и в прифронтовых регионах из-за боевых действий и постоянных обстрелов. Враг ежедневно систематически атакует там энергетическую инфраструктуру.

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В Минэнерго указали, что энергетики работают круглосуточно, чтобы как можно быстрее восстановить поврежденное оборудование. Однако восстановительные работы затрудняют длительные воздушные тревоги и угроза повторных обстрелов.

"За прошедшие сутки в Славянске Донецкой области во время выполнения служебных обязанностей бригада энергетиков попала под удар российского дрона. В результате один работник получил ранение. Его доставили в больницу, где ему оказывают необходимую медицинскую помощь", – отметил заместитель министра.

Кроме того, из-за повреждения оборудования и снижения напряжения в высоковольтной сети в Харьковской области вынужденно применяются аварийные отключения. Возвращение к прогнозируемым графикам произойдет после стабилизации ситуации в энергосистеме.

В ведомстве добавили, что в большинстве регионов действуют графики почасовых отключений электроэнергии, а для промышленности – графики ограничения мощности. Из-за непрерывных атак ситуация с электроснабжением может быстро меняться в течение дня, иногда даже несколько раз в час.

Ситуация в энергетике Украины – последние новости

11 ноября стало известно, что РФ массированно атаковала объекты критической инфраструктуры Кривого Рога ударными БПЛА, в результате чего часть города осталась утром без электричества.

10 ноября сообщалось, что в результате российских атак на украинскую энергетическую инфраструктуру часть потребителей в шести областях осталась без света.

Член комитета Верховной Рады по вопросам энергетики Сергей Козырь сообщал, что враг целенаправленно наносит удары по пяти подстанциям напряжением 330 кВ. Именно эти объекты образуют энергетическое кольцо Киева и обеспечивают передачу электроэнергии в город.

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