В Харькове россияне 'демилитаризовали' гаражный кооператив, сгорели 15 автомобилей (фото)

Также были повреждены многоэтажные жилые дома.

Российские оккупанты ночью нанесли ракетные удары по Салтовскому району города, в результате чего возник масштабный пожар на территории гаражного кооператива, один человек получил ранения.

Об этом говорится в сообщении ГСЧС. "В результате одного из попаданий на территории гаражного кооператива возник пожар площадью 900 кв. м. Горели 38 гаражных боксов и 15 автомобилей", – говорится в сообщении.

Также повреждены многоэтажные жилые дома, легковые автомобили и гаражи.

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Удары по Харькову

Харьков регулярно подвергается российским обстрелам и атакам с применением беспилотников и ракет. В результате ударов повреждаются жилые дома, объекты гражданской инфраструктуры, возникают пожары, есть погибшие и пострадавшие среди мирных жителей.

Так, 3 ноября россияне нанесли удар по Харькову, в результате чего 73 человека получили ранения, поскольку ракета попала в больницу. В городе также наблюдаются перебои с отоплением и транспортом.

А 31 октября ночью россияне нанесли удар беспилотником по частному сектору в Основянском районе Харькова, в результате чего 5 человек получили ранения.

26 октября РФ нанесла ракетный удар по Харькову – погибли два человека.

А 28 сентября россияне атаковали город КАБами. Удар пришелся на многоэтажку. Пострадали более 20 человек, в том числе дети.

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