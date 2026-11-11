Кривой Рог частично обесточен после атаки РФ: больницы и водоканал перевели на генераторы

Помимо объектов гражданской инфраструктуры, повреждено 5 жилых домов.

Россия массированно атаковала объекты критической инфраструктуры Кривого Рога ударными БПЛА, повреждены жилые дома. Об этом в Telegram сообщил председатель Совета обороны города Кривой Рог Александр Вилкул.

Он отметил, что атака произошла поздно вечером, обошлось без человеческих жертв. По его словам, это очередная террористическая атака – помимо объектов гражданской инфраструктуры повреждено 5 жилых домов.

"Часть города утром осталась без электричества, в том числе часть больниц и насосных станций водоканала работают на генераторах. Утром удалось запустить городской электротранспорт в штатном режиме. Также ведутся работы на котельных", – сообщил Вилкул. Он отмечает, что всю ночь велись восстановительные работы, в которых задействованы бригады энергетиков, тепловиков и всех коммунальных служб.

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Вилкул рассказал, что в результате отключения электричества в одной из шахт оказались заблокированы 9 работников, которых спасатели эвакуировали на поверхность.

"Ситуация сложная, но в городе все службы, больницы и социальные учреждения работают", – подчеркнул Вилкул.

Он также сообщил, что в Никопольском районе враг атаковал дронами Никополь, Покровскую и Марганецкую общины.

Удар по Харькову 11 ноября

Как сообщал УНИАН, сегодня ночью российские оккупанты атаковали Салтовский район Харькова. На территории гаражного кооператива возник масштабный пожар, один человек получил ранения.

В ГСЧС отметили, что в результате одного из попаданий на территории гаражного кооператива возник пожар площадью 900 кв. м. Горели 38 гаражных боксов и 15 автомобилей.Также повреждены многоэтажные жилые дома, легковые автомобили и гаражи.

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