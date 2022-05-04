Основная цель Кремля - введение дополнительной ответственности покупателя газа за получение денег "Газпромом".

На фоне полномасштабного военного вторжения России на территорию независимой Украины борьба "Газпрома" за оплату газа в рублях объясняется сразу несколькими причинами.

Об этом в интервью НВ Бизнес заявил экс-глава НАК Нафтогаз-Украины Андрей Коболев.

"Основная цель у Кремля тут банальна — введение дополнительной ответственности покупателя газа за получение денег "Газпромом". Такое изменение даст формальное право "Газпрому" отказаться от поставок газа тем покупателям, деньги которых не дошли до Москвы по любой причине, включая санкции", - отметил Коболев.

По словам Коболева, Россия таки образом пытается защититься от арестов счетов.

"Таким образом они хотят защититься от специальных счетов или арестов денег в пути. Кроме основной цели, есть другая, политическая — показать кто в доме хозяин путем раскола единой позиции ЕС. И тут очень важно, как отреагирует Европейская Комиссия, если кто-то решит платить за газ в рублях. Если закроют глаза, как в случае с Германией и "Северным Потоком-2", то получат военную агрессию на своей территории, так как Кремль посчитает ЕС достаточно слабым, чтобы стать его новой мишенью", - заявил Коболев.

Война в Украине:

24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.

В конце марта президент РФ Владимир Путин издал приказ об оплате за российский газ исключительно в рублях, вместо евро. Тогда руководство ЕС заявило, что не будет выполнять это требование.

В конце апреля Россия объявила о приостановлении поставок газа в Польшу и Болгарию в связи с отказом этих стран платить в рублях.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что этот шаг продемонстрировал ненадежность России как поставщика энергоносителей.

По данным издания Bloomberg, итальянский энергетический гигант Eni SpA готовится открыть рублевые счета в "Газпромбанке", однако ждет дальнейших указаний от власти относительно нового механизма оплаты газа от Кремля.

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