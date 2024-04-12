Отсутствие электричества привело к авариям в системе водообеспечения.

На территории деоккупированной части Херсонской области отсутствует электроэнергия из-за повреждений критической инфраструктуры вследствие российских ударов по Николаевщине. Об этом сообщил начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко.

"Отсутствие электроэнергии по всей деоккупированной части Херсонщины в результате вражеских атак на критическую инфраструктуру в соседней Николаевской области привело к авариям в системе водоснабжения нашей общины", - заявил он.

Так, по словам начальника МВА, из-за гидроударов, вызванных отключением электричества, в водопроводной сети в поселке Текстильный в Херсоне возникли перебои с водоснабжением.

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Он сообщил, что специалисты Херсонского водоканала до конца дня проведут работы по повышению давления в водопроводной сети и на выходные жители поселка будут с водой.

"Со следующей недели специалисты приступят к капитальному ремонту поврежденного участка водовода. По возможности сделайте запас воды для обеспечения своих потребностей", - добавил Мрочко.

Последствия российских атак

Как сообщал УНИАН, в ночь на 11 апреля россияне совершили очередную массированную ракетно-дронную атаку. В результате этой массированной ракетной атаки войска РФ полностью разрушили Трипольскую ТЭС в Киевской области.

Стоит отметить, что Трипольская тепловая электрическая станция - самая мощная электростанция Киевской области. Энергогенерирующее предприятие является крупнейшим поставщиком электроэнергии в Киевскую, Черкасскую и Житомирскую области.

Энергетики призвали украинцев экономить электроэнергию, особенно в вечерние часы. Особенно большая потребность в уменьшении потребления есть в вечерние часы максимального спроса с 19:00 до 22:00.

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