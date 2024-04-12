Повреждения получили около 20 жилых домов, гражданские автомобили.

В Николаеве, который вчера армия РФ атаковала баллистикой, увеличилось до пяти количество погибших - в больнице умер один из раненых.

"К сожалению, в больнице умер 37-летний мужчина, который в результате вчерашнего обстрела получил тяжелые ранения", - сообщил начальник Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

Как уточнил чиновник, днем, 11 апреля, около 12:00 город подвергся ракетной атаке. Враг нанес удар, по предварительным данным, баллистической ракетой, по промышленному предприятию. По словам Кима, на месте происшествия в результате обстрела сразу погибли четыре человека, ранены шесть человек. Среди них одна девочка-подросток, которая не нуждалась в госпитализации. Повреждения получили около 20 жилых домов, гражданские автомобили.

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Также 11 апреля враг ударил БпЛА типа "Ланцет" по Радсадовской громаде Николаевского района. К счастью, люди не пострадали. Также вчера, в 16:55, агрессор совершил минометные обстрелы по акватории Очаковской громады, в 23:22 вражеские артиллерийские обстрелы фиксировались по территории Куцурубской громады. Пострадавших нет.

Война в Украине - удары по Николаеву

Как сообщал УНИАН, 11 апреля российская армия нанесла ракетный удар по Николаеву. Мэр Николаева Александр Сенкевич написал в своем Телеграмм-канале, что в городе прогремели взрывы, а глава Николаевской ОГА Виталий Ким сообщил, что есть попадания.

Сначала речь шла о двух погибших и четырех пострадавших. Позже в Силах обороны юга Украины отметили, что враг продолжает точечные баллистические удары по югу Украины. Говорилось, что по предварительной информации погибли 4 гражданских лица, 5 пострадали, есть повреждения жилых домов и автомобилей в частном секторе.

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