Поврежден по меньшей мере один из резервуаров предприятия.

8 марта дроны Главного управления разведки Минобороны атаковали нефтеперерабатывающий комплекс в Ленинградской области РФ.

Об этом УНИАН сообщил источник в украинской разведке. "Украинские беспилотники этой ночью нанесли очередной удар по нефтеперерабатывающим мощностям РФ.

В ночь на 8 марта группа БПЛА атаковала предприятие "Киришнефтеоргсинтез" в Киришском районе Ленинградской области России, рассказал источник.

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В российский пабликах сообщалось, что взрывы на объекте прогремели около шести утра и в результате атаки был поврежден по меньшей мере один из резервуаров предприятия. Информацию об атаке подтвердил и губернатор этой российской области.

Как известно, "Киришнефтеоргсинтез" является значимым предприятием нефтеперерабатывающей отрасли Кремля и участвует в обеспечении российской оккупационной армии. "Несмотря ни на что, Главное управление разведки продолжает демонтировать углеводородную отрасль агрессора, лишая российскую военную машину ее "кровеносной системы", - заверил источник в разведке.

Удары по территории РФ

На территории России украинские разведчики вывели из строя два тепловоза, с помощью которых россияне перевозили вооружение на оккупированную территорию Украины.

В ночь с 5 на 6 марта в российском городе Воронеж в результате специальных мероприятий ГУР был выведен из строя тепловоз, который осуществлял логистику вооружения и военной техники с военных предприятий РФ, которые в дальнейшем поступали на оккупированную территорию Украины.

Кроме того, ранее, в ночь на 19 февраля, в депо Орехово-Зуевского городского округа Московской области была совершена еще одна диверсия агентами ГУР МО. Вероятно, речь идет о поджоге очередного тепловоза на российской железной дороге.

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