Совокупные объемы российской нефти упали на 820 тыс. баррелей в день.

Российский экспорт сырой нефти по морю сократился после резкого роста в предыдущие семь дней, что стало наименьшим притоком в военную казну Кремля с тех пор, как Москва направила свои войска в Украину.

Как сообщает Bloomberg, совокупные объемы российской нефти упали на 820 тыс. баррелей в день, или на 22%, до 2,98 млн за неделю, потеряв большую часть прироста предыдущей недели. Наибольшее падение было в потоках из тихоокеанских портов, с меньшим снижением экспорта из Арктики и Черного моря.

Потоки в Болгарию, в настоящее время единственный черноморский рынок нефти в России, упали до самого низкого уровня с августа, упав до 125 000 баррелей в день.

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Как говорится в материале, поступления в казну Кремля от экспортных пошлин на сырую нефть резко сократились вместе с падением недельных потоков. Пересмотренная формула, введенная в начале 2023 года, вдвое снизила ставки пошлины за баррель, что в сочетании с падением потоков привело к сокращению доходов до самого низкого уровня с довоенных времен как в недельном, так и в среднем за четыре недели. Москва рассматривает возможность изменения порядка расчета налогов на нефть для увеличения доходов.

Война в Украине и ситуция с нефтью:

В конце мая 2022 года лидеры стран ЕС договорились о введении запрета на экспорт российской нефти.

3 декабря Совет Европейского Союза принял решение об установлении предельной цены на нефть, экспортируемой из России, на уровне 60 долларов США за баррель.

5 декабря 2022 года нефтяные санкции ЕС против России вступили в силу.

Потолок цен означает, что с 5 декабря 27 стран Евросоюза, Великобритания, США, Канада, Япония и Австралия будут оказывать услуги, связанные с российской танкерной нефтью, только в том случае, если её закупили по установленной предельной цене или ниже. С 5 февраля 2023 года будет также запрещена закупка российских нефтепродуктов.

6 декабря Турция закрыла проливы для части танкеров с российской нефтью.

9 декабря 2022 года США ввели санкции против компаний, рискнувших обойти нефтяное эмбарго.

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