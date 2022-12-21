Экспорт максимально упал за первую полную неделю работы санкций Большой семерки.

На фоне введения эмбарго на нефть из РФ, морской экспорт сырой нефти резко сократился на 1,86 млн баррелей в день (на 54%) — до 1,6 млн.

Как сообщает Bloomberg, экспорт максимально упал за первую полную неделю работы санкций Большой семерки. Показатель за четыре недели также упал, установив новый годовой минимум.

Как говорится в материале, запрет ЕС на морской импорт российской нефти закрыл ближайший к РФ нефтяной рынок, на который в начале года приходилась примерно половина поставок. Кроме небольших поставок в Болгарию морские поставки российской нефти в ЕС прекратились полностью.

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Объем нефти на танкерах, которые следуют в Китай, Индию и Турцию, плюс объемы на танкерах, которые еще не указали конечный пункт назначения, за четыре недели до 16 декабря упали в среднем до 2,53 млн баррелей в сутки.

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В конце мая 2022 года лидеры стран ЕС договорились о введении запрета на экспорт российской нефти.

3 декабря Совет Европейского Союза принял решение об установлении предельной цены на нефть, экспортируемой из России, на уровне 60 долларов США за баррель.

5 декабря 2022 года нефтяные санкции ЕС против России вступили в силу.

Потолок цен означает, что с 5 декабря 27 стран Евросоюза, Великобритания, США, Канада, Япония и Австралия будут оказывать услуги, связанные с российской танкерной нефтью, только в том случае, если её закупили по установленной предельной цене или ниже. С 5 февраля 2023 года будет также запрещена закупка российских нефтепродуктов.

6 декабря Турция закрыла проливы для части танкеров с российской нефтью.

9 декабря 2022 года США ввели санкции против компаний, рискнувших обойти нефтяное эмбарго.

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