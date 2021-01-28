Ранее Комитет Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг поддержал кандидатуру Юрия Витренко на пост первого вице-премьер-министра - министра энергетики.

Верховная Рада Украины не поддержала назначение бывшего топ-менеджера НАК «Нафтогаз Украины» Юрия Витренко первым вице-премьер-министром - министром энергетики Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующее решение проголосовали 204 народных депутата при необходимом минимуме в 226 голосов.

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«Мы будем настойчиво работать над тем, чтобы тарифы были понятными и доступными для людей, при этом, чтобы у них были более высокие зарплаты, чтобы меньше людей были вынуждены обращаться за субсидиями», - сказал Витренко перед голосованием.

«Мы будем говорить людям правду, с одной стороны обеспечивая реальную энергетическую независимость Украины, а с другой стороны - работать над тем, чтобы прекращать злоупотребления монополистов. Мы будем давить на наших внешних врагов, чтобы они не блокировали, например, возможности для Украины или Европы получать тот же газ, например, из Туркменистана. Это будет делаться в интересах Украины. Прежде всего, мы будем увеличивать собственную добычу газа», - добавил он.

Ранее Комитет Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг поддержал кандидатуру Юрия Витренко на пост первого вице-премьер-министра - министра энергетики.

Об этом в Telegram сообщил глава комитета Андрей Герус.

«Комитет по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг поддержал кандидатуру Юрия Витренко на должность первого вице-премьер-министра - министра энергетики», - написал Герус.

Он отметил, что 14 членов комитета проголосовали за это решение, двое воздержались, а двое проголосовали против.

Что этому предшествовало

17 декабря Верховная Рада не поддержала назначение бывшего топ-менеджера НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко первым вице-премьер-министром - министром энергетики. За соответствующее решение проголосовали 186 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

21 декабря правительство назначило Витренко временно исполняющим обязанности министра энергетики.

22 декабря Разумков в интервью одному из телеканалов сказал, что назначение Витренко временно исполняющим обязанности министра энергетики в обход парламента не будет способствовать сотрудничеству с правительством.

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Авторы: Игорь Орел, Татьяна Поляковская