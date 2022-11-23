Компания ДТЭК ВИЭ для поддержки энергосистемы готова возобновить работу Трифоновской солнечной станции в Херсонской области, освобожденной от российских оккупантов.

Об этом говорится в сообщении компании.

Мощность Трифоновской СЭС - 10 МВт. Она прекратила работу с начала оккупации Херсонской области.

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По предварительным оценкам, российские оккупанты повредили около 10% солнечных панелей.

Сейчас в компании ждут разрешения военных и правоохранительных органов для возвращения на солнечную электростанцию и окончательную оценку ее состояния и убытков.

"Компания планирует оперативно отремонтировать СЭС и при первой же возможности начать вырабатывать электроэнергию в энергосистему, что важно для Украины в условиях энергетического кризиса и зимой", - заявил генеральный директор Компании Максим Тимченко.

Трифоновская СЭС - первый объект ДТЭК ВИЭ, над которым компания восстанавливает контроль после временной оккупации территорий Херсонской области Россией.