В секторе светлых нефтепродуктов Россия была крупнейшим поставщиком Великобритании.

В июне 2022 года Великобритания впервые за время ведения статистики обошлась без поставок топлива из России.

Об этом свидетельствуют данные Национальной статистической службы страны.

С февраля 2021 по февраль 2022-го среднемесячный показатель импорта российского топлива в Британию составил почти 500 миллионов фунтов (около $590 миллионов). Общий объем импорта находится на самом низком уровне с января 1997 года.

Отмечается, что на общее снижение объемов торговли сказались официальные ограничения, а также решения частных предприятий, которые предпочитают искать альтернативы российским товарам.

В прошлом году британский импорт топлива зависел от РФ на одну десятую. Россия была крупнейшим поставщиком Великобритании (21,4% от общего объема импорта) в секторе светлых нефтепродуктов. Импорт российских товаров в прошлом году оценивался в сумму в 10,3 миллиарда фунтов ($13,6 миллиарда), что составило около 2% всех поставок в Британию из-за рубежа.

Напомним, ранее сообщалось, что Россия с помощью Египта изобрела способ обхода нефтяных санкций.

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