По словам Устенко, действующий режим энергетических санкций в отношении РФ не является эффективным и требует немедленного усиления.

Доходы бюджета Российской Федерации от экспорта нефти, газа и угля удвоились за первые сто дней полномасштабной войны против Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента со ссылкой на статью советника президента Украины по вопросам экономики Олега Устенко для Financial Times.

Устенко отмечает, что принятые Западом санкции охватывают менее 5% довоенного российского экспорта сырой нефти.

"Экспорт сырой нефти, которая транспортируется морем, хоть и снизился с середины июня, остается больше, чем в начале вторжения. В значительной степени это происходит потому, что импорт российской нефти в ЕС и Великобританию все еще разрешен и он будет оставаться таковым по крайней мере до декабря текущего года", - сказал он.

По информации Устенко, каждую неделю около 10-20 миллионов баррелей сырой нефти поступает в Европу из российских портов, а трейдеры "превращают так называемое постепенное прекращение поставок в выгодное им безумие".

По его словам, в рамках глобальной "операции по отмыванию" российскую нефть доставляют на зарубежные нефтеперерабатывающие заводы, а затем импортируют в западные страны как бензин. После переработки нефтепродукты могут легально попадать в любые страны без нарушения санкций, даже если есть прямой запрет на импорт нефти.

Продолжение импорта смешанной российской нефти в ближайшие месяцы является существенным риском. И, по мнению советника президента, эта торговля, вероятно, продлится даже после того, как полный запрет вступит в силу в конце текущего года.

"Это станет возможным благодаря исключениям из правил, которые позволяют компаниям импортировать CPC Blend, сырую нефть, которая является смесью казахских и российских продуктов, транспортируемой по трубопроводу Каспийского моря", – отметил Устенко.

"Это вряд ли то эмбарго, которого ожидали... Неспособность ввести настоящее эмбарго на российскую нефть и газ увеличивает доходы Путина и финансирует военные преступления в Украине", – подчеркнул он.

Советник Зеленского отметил, что в определенной степени нынешние высокие цены на энергоносители отражают ожидания трейдеров по ужесточению ограничений в отношении российской нефти. В то же время он обратил внимание на то, что цены на нефть марок West Texas Intermediate и Brent неуклонно снижались с начала июня – как раз тогда, когда российский экспорт сырой нефти начал сокращаться.

Поэтому Устенко опроверг утверждения о том, что текущие цены на нефть являются результатом минимальных ограничений, которые наложили западные правительства на экспорт ископаемого топлива из России.

По его словам, гораздо большая ответственность за рост цен на энергоносители лежит на крупных энергетических компаниях, которые получили огромные прибыли за последние шесть месяцев.

Устенко считает, что каждый, кто серьезно настроен на поддержку Украины, должен прекратить финансирование режима Владимира Путина.

Самое эффективное решение должно предусматривать полное и немедленное эмбарго на российское ископаемое топливо в Европе и быстрое введение в действие предложений G7 по глобальному ограничению цен на российскую нефть.

Как сообщал УНИАН, 3 июня Европейский Союз окончательно утвердил шестой пакет санкций против России, который, среди прочего, включает отказ стран ЕС от импорта российской нефти в течение 6 месяцев, от импорта нефтепродуктов – в течение 8 месяцев.

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