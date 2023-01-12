Уже утром в девяти областях применялись аварийные отключения.

В Украине сохраняется значительный дефицит электроэнергии, особенно в утренние и вечерние часы, в областях вводятся аварийные отключения.

Как сообщает НЭК "Укрэнерго", графики отключений составляют и непосредственно их применяют операторы системы распределения (облэнерго).

"По состоянию на 11:00 12 января сохраняется значительный дефицит мощности, особенно в утренние и вечерние часы максимального потребления. Для обеспечения баланса в энергосистеме до всех областей доведены лимиты потребления, которые действуют с 00:00 до 24:00. Уже утром в девяти областях были превышены лимиты потребления, в результате чего для сохранения стабильной работы энергосистемы применялись аварийные отключения", - говорится в сообщении.

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В компании подчеркнули, что общий дефицит в энергосистеме – это следствие массированных ракетных и дроновых атак россиян по энергетической инфраструктуре. Кроме этого, врагом временно оккупирован ряд электростанций, которые вырабатывали электроэнергию для украинцев, среди которых крупнейшая Запорожская АЭС. Эти мощности позволили бы в полной мере покрыть потребность в электроэнергии.

"Укрэнерго", производители электроэнергии и операторы систем распределения постоянно работают над восстановлением поврежденных объектов, пораженных ракетными и беспилотными атаками врага. И совместными усилиями это нам постепенно удается. Пожалуйста, разумно потребляйте электроэнергию, пользуйтесь энергоемкими приборами поочередно. Это позволяет снизить нагрузку на энергосистему и уменьшить необходимость применения ограничений, - подчеркнули в компании.

Удары оккупантов по энергосистеме Украины:

С октября 2022 года Россия пытается уничтожить энергетическую систему Украины, оставив украинцев без электричества, отопления, водоснабжения и связи.

Первая серьезная ракетная атака на объекты критической инфраструктуры Украины была 10 октября 2022 года. С того момента по всей стране началось аварийное отключение электроснабжение.

23 ноября Минэнергетики заявило о том, что энергосистема Украины перешла в режим полного блэкаута.

Россия продолжила массированные обстрелы Украины даже в новогоднюю ночь.

6 января, премьер-министр Денис Шмыгаль посоветовал украинцам подготовиться к аварийным отключениям электроэнергии из-за похолодания и возможных обстрелов оккупантов.

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