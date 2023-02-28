Лимиты потребления до областей не доводились.

Потребление электроэнергии на обычном уровне, дефицит пока не прогнозируется.

Как сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго" в Telegram, в энергосистеме работают все виды электростанций. Благодаря водополью активно работают гидроэлектростанции. Импорт электроэнергии незначителен.

"Потребление на уровне обычного рабочего дня. Дефицит мощности в энергосистеме отсутствует и пока не прогнозируется", - говорится в сообщении.

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"Вечером понедельника было восстановлено питание Одессы и Одесского района. Сейчас Одессу заживлено по временным схемам, но до конца недели мы будем работать над повышением надежности, поэтому возможны небольшие ограничения", - сообщили в пресс-службе.

Кроме этого, сложной остается ситуация в прифронтовых областях. В Харьковской и Сумской областях в результате обстрелов есть повреждения сетей облэнерго и обесточивание населенных пунктов. Продолжаются ремонтные работы.

Сетевые ограничения в других регионах отсутствуют, лимиты до областей не доводились.

Ситуация в энергосистеме Украины

Россияне с октября 2022 года совершили десятки ракетных и дроновых атак на объекты магистральных сетей "Укрэнерго", нанеся масштабные повреждения.

В результате российской агрессии Запорожской АЭС Украина потеряла 44% атомной генерации и три четверти мощностей ТЭС.

27 февраля 2023 года министр энергетики США Дженнифер Гренголм заявила о том, что США поражены скоростью, с которой украинцы ремонтируют поврежденные энергосети.

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