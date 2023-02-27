США поддерживают стремление Украины построить новую модель энергетической системы.

Соединенные Штаты Америки поражены скоростью, с которой украинцы ремонтируют поврежденные в результате ударов РФ энергосети и осваивают новое предоставленное оборудование.

Об этом заявила министр энергетики США Дженнифер Гренголм в интервью "Голосу Америки", отметив при этом, что уже в начале марта США направят в Украину третий транш помощи энергетическому сектору в виде оборудования.

"Нас поражает, как быстро украинцы применяют то, что мы присылаем, чтобы возобновить работу энергосистемы как можно скорее. Устойчивость и быстрое выполнение задач теми, кто работает над восстановлением электросетей, захватывают дух", - добавила министр энергетики США.

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Также Гренголм подчеркнула, что Америка поддерживает стремление Украины построить новую модель энергетической системы, основой которой будет чистая энергия и децентрализация.

"Я знаю, что президент Владимир Зеленский выразил желание создать другую сеть электроснабжения – распределительную. Она работает на чистой энергии и не настолько централизована, чтобы быть целью. Это очень вдохновляет, и это то, над чем мы хотим работать с Украиной", - подчеркнула она.

По словам Гренголм, главная научно-исследовательская лаборатория в США по вопросам возобновляемой энергетики и энергоэффективности, которая разрабатывает дорожные карты для стран, выразивших заинтересованность в переходе на 100% чистую энергию, готова к работе с украинской стороной.

Она подчеркнула, что сотрудничество над восстановлением украинского энергосектора и построением новой энергосистемы поможет достичь ключевой цели – энергонезависимости Украины как неотъемлемой составляющей национальной безопасности.

Ситуация в энергосистеме Украины

Первая ракетная атака на объекты критической инфраструктуры Украины была 10 октября 2022 года. С того момента по всей стране началось аварийное отключение электроснабжение.

Враг не прекращает ракетные удары по энергосистеме Украины.

С начала полномасштабного вторжения российских захватчиков в результате ракетных и дроновых атак, а также из-за оккупации Запорожской АЭС, Украина потеряла 44% атомной генерации и три четверти мощностей ТЭС.

18 февраля россияне атаковали Украину ракетами "Калибр" из акватории Черного моря.

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