По словам министра энергетики, введение дифференцированных тарифов позволит защитить уязвимые слои населения.

Министерство энергетики на следующей неделе представит обновленное постановление о специальных обязательствах на рынке электроэнергии (ПСО), которое будет предусматривать дифференцированные тарифы для населения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время Часа вопросов в Верховной Раде сказал министр энергетики Герман Галущенко.

"Мы хотим увидеть стабильность тех тарифов на электроэнергию и сделать дифференцированный подход, который даст возможность обеспечить социально уязвимую прослойку населения", - сказал он.

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Галущенко добавил, что эта стабильность в тарифах на будущее даст возможность для бытовых потребителей запланировать и принять меры по энергосбережению.

Напомним, 28 апреля Кабинет министров принял решение о еще одном продлении действия единой фиксированной цены на электроэнергию для всего населения в размере 1,68 грн за кВт-ч до 30 июня 2021 года.

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Автор: Анна Бредихина