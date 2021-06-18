Министерство энергетики на следующей неделе представит обновленное постановление о специальных обязательствах на рынке электроэнергии (ПСО), которое будет предусматривать дифференцированные тарифы для населения.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время Часа вопросов в Верховной Раде сказал министр энергетики Герман Галущенко.
"Мы хотим увидеть стабильность тех тарифов на электроэнергию и сделать дифференцированный подход, который даст возможность обеспечить социально уязвимую прослойку населения", - сказал он.
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Галущенко добавил, что эта стабильность в тарифах на будущее даст возможность для бытовых потребителей запланировать и принять меры по энергосбережению.
Напомним, 28 апреля Кабинет министров принял решение о еще одном продлении действия единой фиксированной цены на электроэнергию для всего населения в размере 1,68 грн за кВт-ч до 30 июня 2021 года.
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