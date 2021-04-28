Правительство продлило действие спецобязательств на рынке электричества на два месяца.

Кабинет министров сегодня, 28 апреля, примет решение о том, чтобы цена на электроэнергию для населения в Украине осталась на уровне 1,68 грн за кВт-ч до конца июня текущего года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в начале заседания правительства сказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

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«Сегодня продлим механизм действия возложения специальных обязанностей до 30 июня. Цена для людей на электроэнергию остается без изменений – 1,68 грн за кВт-ч», - сказал он.

При этом Шмыгаль уточнил, что согласно новым правилам, которые установит Кабмин, госкомпании «Энергоатом» и «Укргидроэнерго» будут осуществлять продажу электроэнергии напрямую «поставщикам универсальных услуг» по двусторонним договорам без посредничества в лице госкомпании «Гарантированный покупатель».

Что этому предшествовало

24 марта Кабинет министров продлил действие фиксированной цены на электричество для населения и ряда других потребителей в размере 1,68 грн за кВт-ч до 1 мая.

28 декабря 2020 года Кабинет министров отменил льготную цену на электроэнергию для населения - 90 копеек за 1 кВт-ч при потреблении до 100 кВт-ч - с 1 января до конца марта 2021 года и установил ее на уровне 1,68 грн за 1 кВт-ч на весь потребленный объем.

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Автор: Анна Бредихина