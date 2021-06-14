Члены ассоциации считают, что "Нафтогаз" в договорах на закупку газа применяет в отношении предприятий ТКЭ нерыночные требования.

В газовых соглашениях с газопоставляющей компанией «Нафтогаз Трейдинг» есть признаки использования монопольного положения, что спровоцирует рост платежек за отопление до 40%.

Об этом сказано в заявлении ассоциации «Укртеплокоммунэнерго», имеющемся в распоряжении УНИАН.

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Отмечается, что те условия, которые в договорах на поставку газа предложила газопоставляющая компания «Нафтогаз Трейдинг» производителям тепла, углубят отраслевой кризис в теплокоммунэнерго (ТКЭ) и поставят под угрозу отопительный сезон 2021/2022 года.

«По предварительным прогнозам, при таких условиях поставки газа конечный тариф на отопление в Украине в отопительном сезоне может вырасти на 15-40% в зависимости от города», - сказано в сообщении.

В ассоциации заявили, что вопреки договоренностям с президентом и правительством, «Нафтогаз Трейдинг» в новых договорах на закупку газа применяет в отношении предприятий ТКЭ нерыночные требования, в частности - требует авансовые платежи за газ, квотирование объемов потребления, безакцептное списание средств со счетов предприятий в случае возникновения задолженности за потребленный газ. Кроме того, «Нафтогаз» назначил непомерно высокие штрафные санкции и расторжение собственного газового контракта при условии заключения договора поставки с другой газоснабжающей компанией.

«Наиболее дискриминационное требование и проявление сознательного давления на ТКЭ - ежемесячные авансовые платежи за газ. Согласно действующему законодательству, население как основной потребитель услуг централизованного теплоснабжения (отопление и горячая вода) рассчитывается за потребленные услуги на условиях последующей оплаты», - отмечается в сообщении.

По информации тепловиков, долг населения за тепло и горячую воду превышает 25,5 млрд грн. Низкая платежная дисциплина клиентов и отсутствие в правовом поле действенных механизмов борьбы с должниками делает невозможным авансирование закупок газа у «Нафтогаз Трейдинг». За нарушение сроков оплаты, предусмотренных договором, к предприятиям ТКЭ будут применяться строгие штрафные санкции - 10% от общего месячного объема поставки.

Также «Нафтогаз Трейдинг» заключает договоры только на своих собственных условиях квотирования объемов газа, которые являются ниже необходимых на 10-15%.

«Квотирование в соглашениях, предложенных газопоставщиком, используется как инструмент принуждения к закупке недостающих объемов газа по завышенной почти на 50% стоимости, что является признаком нарушения антимонопольного законодательства. Корректировка квот в сторону увеличения договором не предусмотрена вообще, и в случае недобора газа предприятия ТКЭ не смогут переносить эти объемы на последующие периоды», - заявили в ассоциации.

В ассоциации считают, что таким образом, рынок природного газа в Украине функционирует в совершенно нерыночных условиях, главным игроком в которых является НАК «Нафтогаз Украины» и ее дочерние компании.

Поставки газа тепловикам

В конце мая Кабинет министров поручил профильным министерствам и НАК «Нафтогаз Украины» обеспечить заключение договоров о поставках газа с предприятиями теплокоммунэнерго (ТКЭ) и решить вопрос с накопленной задолженностью ТКЭ.

Ассоциация «Укртеплокоммунэнерго» заявила, что «Нафтогаз Украины» не выполняет поручение президента Владимира Зеленского о поставках газа для тепловиков.

«Нафтогаз» подготовил трехлетний контракт на поставку газа для теплокоммунэнерго, согласно которому с июня 2021 года и в течение 13 месяцев долгосрочная рыночная цена будет составлять 7,42 грн за один кубометр.

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Автор: Анна Бредихина