На сегодня к правительству уже обратились 36 городских и поселковых советов, в которых проживают более 5 млн жителей.

36 городских и поселковых советов Украины обратились в Кабинет министров с заявлением об угрозе срыва отопительного сезона.

Как сообщает Ассоциация городов Украины, отсутствие компенсации разницы в тарифах, низкий уровень расчетов за полученные услуги, убытки в результате российского вторжения ставят отопительный сезон под угрозу срыва. На сегодня к правительству уже обратились 36 городских и поселковых советов, в которых проживают более 5 млн жителей.

"Отсутствие компенсации разницы в тарифах, низкий уровень расчетов за полученные услуги, убытки в результате полномасштабной агрессии Российской Федерации, принудительное взыскание средств поставщиками природного газа со счетов предприятий теплоснабжения и т.д., - все это делает невозможным подготовку предприятий теплоснабжения к отопительному сезону 2023/2024 и ставит под угрозу его прохождения в целом", - отметили в Ассоциации.

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Отмечается что, на компенсацию разницы в тарифах и своевременную подготовку к отопительному сезону 2023/2024 года необходимо не менее 36 млрд грн.

Отопительный сезон во время войны

14 апреля 2023 года сообщалось о том, что до отопительного сезона Украина не успеет восстановить всю высоковольтную сеть

18 апреля 2023 года в Минэнергетики назвали условие для прохождения Украиной следующей зимой.

22 апреля 2023 г. эксперт сделал неутешительный прогноз на отопительный сезон 2023.

19 мая 2023 года Кабмин утвердил план подготовки к следующей зиме и создал штаб для его реализации.

23 мая 2023 года сообщалось о том, что Украина готовится к отопительному сезону. Украина до начала зимы должна отказаться от импорта газа и накопить 14 млрд куб. м. в хранилищах.

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