Аварийные отключения света будут только в Одессе и области.

Компания Укрэнерго установила на субботу, 4 января, повышенные лимиты потребления электроэнергии. В частности, они выросли почти на 1,5%, такая тенденция прослеживается шестые сутки подряд.

В то же время ночные лимиты снова снижены на 0,3%, заявил глава энергетической компании YASNO Сергей Коваленко.

По его словам, в Киеве повышение составляет 1,8%.

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"Прогноз погоды на Киев отмечает, что завтра у нас значительное похолодание. Обратите на это внимание. Поскольку, как мы знаем, потребление возрастет", - пояснил он.

Аварийные отключения света будут только в Одессе и области из-за повреждения энергоинфраструктуры в результате российских атак 26 января. Кроме того, в пятницу произошла авария на подстанции Укрэнерго.

Состояние украинской энергетики

Первая серьезная ракетная атака на объекты критической инфраструктуры Украины была 10 октября 2022 года. С тех пор по всей стране началось аварийное отключение электроснабжение. Россия каждые несколько недель повторяет массированные ракетные обстрелы, пытаясь уничтожить украинскую энергосистему.

По словам исполнительного директора ДТЭК Дмитрия Сахарука, при отсутствии новых обстрелов до конца февраля удастся сократить дефицит вдвое.

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