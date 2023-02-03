К работе подключены два энергоблока на тепловых электростанциях.

Дефицит в энергосистеме Украины все еще существенный, превышения лимитов потребления электроэнергии не зафиксировано.

Как сообщает НЭК "Укрэнерго" в Telegram, в результате российских ракетных и дроновых атак повреждены электростанции (генерирующие мощности) и высоковольтная сеть.

13 ракетных и 15 дроновых атак нанесли значительные повреждения объектам высоковольтной сети и электростанциям. В результате производство электроэнергии на работающих электростанциях не может полностью покрыть потребление.

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"Дефицит в энергосистеме почти не изменился со вчерашнего дня и является существенным. Два блока на тепловых электростанциях подключены в работу, но один выведен в аварийный ремонт. Имеющийся объем производимой электроэнергии распределяется на обеспечение процессов, необходимых для работы энергетической и критической инфраструктуры (водоканалы, котельные, больницы), а также на покрытие потребностей промышленности и населения", - говорится в сообщении.

В "Укрэнерго" также отметили, что лимиты потребления доведены ко всем облэнерго. Каждый облэнерго в своем регионе составляет графики плановых почасовых отключений, которые должны обеспечивать потребление области на уровне доведенного лимита. По состоянию на утро 3 февраля превышения лимитов не зафиксировано, аварийные отключения диспетчерским центром НЭК "Укрэнерго" не применялись.

"За прошедшие сутки враг подверг массированным артиллерийским обстрелам энергетическую инфраструктуру в Харьковской, Херсонской, Сумской, Запорожской, Донецкой областях. Особенно сложная ситуация после обстрелов в Херсонской области. Из-за значительных повреждений обесточены некоторые объекты и в соседней Николаевской области. Ремонтные бригады НЭК "Укрэнерго" восстановили функциональность ключевого оборудования на нескольких подстанциях на востоке и юге Украины", - добавили в компании.

Энергосистема Украины в условиях войны:

Первая серьезная ракетная атака на объекты критической инфраструктуры Украины была 10 октября 2022 года. С того момента по всей стране началось аварийное отключение электроснабжение.

Враг не прекращает ракетные удары по энергосистеме Украины.

Более 10 ГВт основных установленных мощностей пока недоступны украинской энергосистеме и находятся под контролем врага. Это крупнейшая в Украине и Европе Запорожская АЭС, Запорожская ТЭС, Луганская ТЭС, Углегорская ТЭС, Каховская ГЭС.

Кроме АЭС, остальные электростанции - это ключевые регулирующие мощности. Именно они обеспечивают покрытие потребления в пиковые утренние и вечерние часы, когда существует наибольший дефицит.

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