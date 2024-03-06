Скважина приносит стране около 400 тыс. куб. м газа в сутки.

"Укргаздобыча" с начала года запустила уже четвертую газовую скважину, которая приносит Украине около 400 тыс. куб. м газа в сутки.

Как сообщила пресс-служба "Нафтогаза", идея запуска этой скважины принадлежит команде разработчиков Украинского научно-исследовательского института природных газов, которые смогли правильно оценить остаточный потенциал старого месторождения и удачно определить участок для закладки скважины.

"Во время работы также был установлен суточный рекорд проходки одной бригадой – за 24 часа она пробурила 905 метров. Благодаря эффективной работе специалистов "Укрбургаза", скважину удалось закончить на 30% быстрее, чем предусмотрено проектом – всего за 105 дней", – говорится в сообщении.

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Также отмечается, что благодаря досрочному проведению подготовительных работ, объект ввели в эксплуатацию на несколько дней раньше проектного срока.

Добыча газа в Украине - последние новости

В конце января премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что впервые в своей истории Украина проводит отопительный сезон, используя только газ собственной добычи.

8 февраля стало известно, что "Укргаздобыча" запустила 2 новые скважины с начальной добычей в 550 тысяч кубометров газа в сутки. В течение 2023 года "Укргаздобыче" удалось запустить 86 новых скважин.

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