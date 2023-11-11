Впервые Украина намерена пройти заму исключительно за счет собственного газа.

Украина увеличила добычу природного газа, что впервые в истории позволило отказаться от импорта газа.

Об этом заявил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышов, отметив, что в течение последнего года собственная добыча выросла на 7%, и это очень существенно, сообщает NV.

"Наша добыча сосредоточена преимущественно в Полтавской и Харьковской областях, и мы ее не только сохранили, а увеличили. Это позволило нам фактически входить в эту зиму без импорта природного газа из других стран. Впервые в истории Украины такое событие произошло, эту зиму мы пройдем за счет собственного газа", — сообщил Чернышов.

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Он также отметил, что на ситуацию повлияло падение потребления из-за войны, так как стало меньше как бытовых, так и промышленных абонентов. Однако уже сейчас есть сигналы об увеличении активности и, следовательно, потребления газа в экономике.

Война в Украине и отказ от импорта газа

В феврале 2023 года сообщалось о том, что впервые в истории Украина решила отказаться от импорта газа. Об этом заявил глава компании Алексей Чернышов, отметив при этом, что для выполнения плана в этом году "Нафтогазу" необходимо увеличить добычу на 8%, а частным компаниям на 16%.

В мае 2023 года сообщалось о том, что ЕС запретит импорт газа из России. 14 мая 2023 года стало известно о том, что Евросоюз и страны "Большой семерки" намерены запретить поставки российского газа трубопроводами в Европу.

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