Топливо, которое осталось на ЗАЭС, еще может производить электроэнергию и приводить к выбросу радиоактивных веществ в окружающую среду.

В Украине оценивают уровень угрозы аварии на временно захваченной российскими оккупантами Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) в 7-8 баллов по десятибалльной шкале. Об этом рассказал журналистам глава НАЭК "Энергоатом" Петр Котин.

"Если сегодня мы говорим о 7-8, то завтра уже может быть 8. Потому что основной вопрос - это неопределенность. Очень много факторов, которые сами индивидуально могут и не приводить к аварии, но когда вы возьмете их все вместе, то кумулятивный эффект дает опасность. Это было на Фукусиме, это было на Чернобыльской атомной станции", - сказал он.

По его словам, оборудование на ЗАЭС полностью деградировало, ремонты не проводятся, топливо превышает допустимые сроки пребывания в реакторе, нет внешнего энергоснабжения.

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Глава "Энергоатома" также отметил, что все шесть реакторов загружены топливом и также там еще есть партии свежего топлива. Есть отработанное ядерное топливо, которое находится в приреакторных бассейнах выдержки. И также есть сухое хранилище отработанного ядерного топлива - там находится более 150 контейнеров с этим топливом.

"Это очень большое количество ядерного материала. Я даже не могу вам сказать, где еще есть такое большое количество ядерного материала, как на ЗАЭС. Это топливо еще может производить электроэнергию, или приводить к выбросу радиоактивных веществ в окружающую среду и радиационной аварии", - отметил Котин.

По его словам, на сегодня трудно сказать, в каком состоянии находится ЗАЭС. "Энергоатом" и МАГАТЭ оценивают состояние деградации как "очень тяжелое и глубокое".

"Последняя проблема - это вода для охлаждения реакторов. Сейчас ее нет. Нужно или заполнять Каховское водохранилище, или строить какие-то насосные станции на русле Днепра и тянуть ее на станцию, а это очень большое количество воды. По оптимистическим оценкам, построение такой станции займет полгода. И это не учитывая все остальные проблемы с безопасностью", - добавил Котин.

Запорожская атомная электростанция: что известно

В конце января и.о. председателя правления НАЭК "Энергоатом" Петр Котин отметил, что на Запорожской атомной электростанции может возникнуть новая угроза ядерной и радиационной безопасности. Поскольку в ближайшее время истекает разрешенный производителем шестилетний срок пребывания ядерного топлива во всех шести реакторах ЗАЭС.

21 февраля "Укрэнерго" сообщало, что после очередного обстрела россиян была повреждена линия, которая обеспечивала энергопитание Запорожской атомной электростанции.

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