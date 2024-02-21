По состоянию на утро 21 февраля без света остаются 358 населенных пунктов.

После очередного обстрела россиян была повреждена линия, которая обеспечивала энергопитание Запорожской атомной электростанции, сообщили в НЭК "Укрэнерго".

"Специалисты "Укрэнерго" установили характер повреждений. Поскольку в районе идут боевые действия, аварийно-восстановительные работы проводятся в зависимости от ситуации безопасности и с разрешения военных. Сейчас связь ЗАЭС с энергосистемой обеспечивается только по одной линии электропередачи", – говорится в сообщении.

Всего из-за боевых действий и по другим причинам на утро без света остаются 358 населенных пунктов. Есть новые повреждения в сетях облэнерго Донецкой, Запорожской, Сумской, Харьковской, Херсонской областей.

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Отмечается, что по состоянию на утро 21 февраля уровень потребления электроэнергии на 0,5% ниже соответствующего показателя вторника 20 февраля, а электроэнергии, производимой электростанциями всех видов, достаточно для обеспечения энергоснабжения всех юридических и бытовых потребителей. Дефицит в энергосистеме не прогнозируется.

Экспорт электроэнергии сегодня осуществляется в течение суток в Словакию, Польшу, Румынию и Молдову. В свою очередь, импорт осуществляется в утренние и вечерние часы из Словакии, Румынии, Польши, Молдовы.

Ситуация в энергетике

Заместитель министра энергетики Украины Светлана Гринчук недавно заявила, что российские оккупанты изменили тактику обстрелов энергетической инфраструктуры и сосредоточили свои атаки на энергообъектах в промышленных регионах Украины.

В частности, 15 февраля в результате атаки были повреждены подстанции оператора энергосистемы НЭК "Укрэнерго", а также объекты тепловой генерации.

И. о. председателя правления АО "НАЭК "Энергоатом" Петр Котин сообщил, что на временно захваченной российскими оккупантами Запорожской атомной электростанции может возникнуть новая угроза ядерной и радиационной безопасности, ведь в ближайшее время истекает разрешенный производителем шестилетний срок пребывания ядерного топлива во всех шести реакторах ЗАЭС.

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