Отмечается, что согласованный тариф ниже, чем тот, кооторый предлагали в "Укрэнерго".

Тариф на передачу электроэнергии для "Укрэнерго" повысят в следующем году. Соответствующий проект предварительно одобрила Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

Отмечается, что тариф "Укрэнерго" в 2025 году вырастет на 25,8% до 665,26 грн/МВт*ч, что меньше, чем предлагала компания - до 780,41 грн/МВт*ч.

Кроме того, Комиссия одобрила снижение тарифа "Укрэнерго" на передачу для зеленой металлургии на 3,3% до 352,73 грн/МВт*ч и на диспетчеризацию на 9,0% до 95,07 грн/МВт*ч.

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При этом ожидается, что объем передачи электроэнергии НЭК "Укрэнерго" достигнет отметки 98,651 млн МВт*ч. Стоит отметить, что при расчетах учитывался курс доллара по 44,5 грн/доллар и курс евро по 48,51 грн/евро.

Тарифы на свет в Украине - главные новости

Постановление Кабмина №632 от 31.05.2024 устанавливает для всех жителей Украины единую фиксированную цену на электроэнергию в 4,32 грн/кВт∙ч, что на 60% больше предыдущего. Отмечается, что новый тариф установили с учетом стоимости генерации электроэнергии АЭС и гидроэлектростанциями.

Позже министр энергетики Украины Герман Галущенко в своем ответе на запрос народного депутата Алексея Кучеренко указал, что тариф на электроэнергию не будет пересматриваться до 30 апреля 2025 года, то есть до окончания осенне-зимнего периода.

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