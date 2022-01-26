Сейчас в энергосистеме работают 13 из 15 атомных блоков.

Хмельницкая АЭС, которая входит в структуру Национальной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом", подсоединила к энергосети энергоблок №1 после автоматического отключения.

Об этом сообщает пресс-служба "Энергоатома".

"Сегодня, 26 января в 06:27 первый энергоблок Хмельницкой АЭС подключили к энергосети. Продолжается набор мощности", - говорится в сообщении.

Отмечается, что замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет, оборудование работает в заданном режиме.

В компании напомнили, что 25 января 2022 года в 04:22 произошло отключение энергоблока №1 Хмельницкой АЭС от сети по факту срабатывания дифференциальной защиты блочного трансформатора с последующей работой защиты реакторной установки.

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Сейчас НАЭК "Энергоатом"работает 13-ю энергоблоками из 15-ти имеющихся. В течение суток в энергосистему планируется вернуть четвертый блок Запорожской АЭС.

Отопительный сезон:

НАЭК "Энергоатом" планировал пройти отопительный сезон с подключенными 14-ю атомными энергоблоками из 15-ти.

25 января 2022 года НАЭК "Энергоатом", несмотря на план задействовать во время отопительного сезона 14 энергоблоков из 15, отключил от энергосистемы два атомных энергоблока.

Кроме того, 25 января в ОЭС Украины диспетчерский центр НЭК "Укрэнерго" активировал аварийную помощь из энергосистемы Беларуси с 10:00 до 13:00 объемом 450 МВт-ч, с 13:00 до 14:00 и с 16:00 до 17:00, объемом 200 МВт-час.

25 января 2022 года министр энергетики Герман Галущенко заявил, что в январе Украина впервые в истории запустит все атомные энергоблоки.