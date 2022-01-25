25 января была активирована аварийная помощь украинской энергосистеме из Беларуси.

Оператор объединенной энергосети - государственная компания "Укрэнерго" - сообщила причину активации аварийных поставок электроэнергии из Беларуси.

Как отметили в пресс-службе, во вторник 25 января в ОЭС Украины диспетчерский центр НЭК "Укрэнерго" активировал аварийную помощь из энергосистемы Беларуси с 10:00 до 13:00 объемом 450 МВт-ч, с 13:00 до 14:00 и с 16:00 до 17:00 объемом 200 МВт-час.

"Запрос аварийной помощи не связан с недостаточностью резервов мощности в энергосистеме, но необходим для экономии доступных на сегодня резервов и обеспечения устойчивого покрытия пиков потребления в следующие периоды", - говорится в сообщении.

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Аварийная помощь:

2 ноября 2021 года Украина запросила аварийную помощь из энергосистемы Беларуси объемом 500 МВт и из Словакии, через Бурштынский энергоостров, объемом 100 МВт.

Потребность в аварийной помощи возникла из-за дефицита мощности в энергосистеме.

Украина трижды за 2021 год просила аварийные поставки электроэнергии.

25 января 2022 года Министерство энергетики Беларуси сообщило о предоставлении украинской энергосистеме аварийной помощи с 11:00 до 18:00.

Экспорт и импорт электроэнергии:

Украина в 2020 году сократила экспорт электроэнергии в денежном выражении по сравнению с 2019 годом на 25,9% - до 280,8 млн долл.

Расходы на импорт электроэнергии в Украину по итогам 2020 года выросли на 8,4% - до 131,6 млн долл.

1 февраля 2021 года Украина возобновила коммерческий импорт электроэнергии из России из-за дефицита электричества в пиковый зимний период. Поставки осуществлялись в феврале, марте, апреле и мае.

В конце мая Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), запретила до ноября импорт в Украину российской и белорусской электроэнергии.

19 января 2022 года Украина увеличила импорт электроэнергии из России и Беларуси.

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