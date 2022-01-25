Украина проходит пики потребления за счет гидроэлектростанций.

НАЭК "Энергоатом", несмотря на план задействовать во время отопительного сезона 14 энергоблоков из 15, отключил от энергосистемы два атомных энергоблока. Сейчас работают 12 из 15 энергоблоков АЭС.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил во время брифинга министр энергетики Герман Галущенко.

"В краткосрочный ремонт были выведены два энергоблока. Один на Хмельницкой АЭС и на Запорожской АЭС",- сказал он.

По словам министра, сейчас в энергосистеме работают 12 из 15 атомных энергоблоков. После ремонта в течение двух дней блоки снова будут подключены к энергосистеме.

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Он отметил, что на период ремонта в энергосистеме существует баланс.

"Украина уже прошла утренний пик потребления и пройдет вечерний пик за счет дополнительной нагрузки гидроэлектростанций", - пояснил министр.

Отопительный сезон:

НАЭК "Энергоатом" планировал пройти отопительный сезон с подключенными 14-ю атомными энергоблоками из 15-ти.