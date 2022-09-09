По словам экспертов, цену на российскую нефть могут ограничить примерно в 60 долларов за баррель.

Предельная цена, которую страны G7 хотят применять в отношении российской нефти, должна быть установлена на уровне справедливой рыночной стоимости за вычетом каких-либо надбавок за риск, связанный с ее вторжением в Украину.

Об этом заявила помощник министра финансов США по вопросам финансирования терроризма и финансовых преступлений Элизабет Розенберг, пишет Reuters.

По ее словам, цена должна быть установлена выше предельной себестоимости добычи российской нефти и учитывать исторические цены.

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Согласованный G7 на прошлой неделе план ограничения цен призывает страны-участницы отказывать в страховании, финансировании, брокерских и иных услугах нефтяным грузам с РФ, если стоимость этих грузов будет выше еще не определенной предельной границы цен на нефть и два вида нефтепродуктов.

По словам Розенберг, поставщикам услуг не нужно будет контролировать соблюдение лимита цен самостоятельно, но они могут полагаться на аттестации покупателей и продавцов, оставив контроль за соблюдением юрисдикциям-участницам.

Она также сказала, что страны G7 будут работать вместе в ближайшие недели, чтобы определить предельную цену и другие ключевые детали.

"Есть несколько ключевых данных, которые мы рассматриваем, и то, как в конечном итоге должны быть установлены цены, включая предельные затраты на добычу российской нефти. Предельная цена должна соответствовать историческим ценам, принятым на российском рынке", — сказала Розенберг.

По словам экспертов, это может означать потенциальное ограничение примерно в 60 долларов за баррель, поскольку российская нефть марки Urals, основана на эталонной марке Brent, продавалась за 50-70 долларов за баррель в 2019 году.

Российские правительственные документы указывают на предельную стоимость добычи сырой нефти в 44 доллара за баррель, хотя некоторые западные чиновники считают, что она может быть несколько ниже.

"Идея заключается в том, что вы как и раньше стимулируете российских производителей нефти к экспорту, гарантируя цену, которая соответствует себестоимости производства с небольшим стимулом", — сказал один из европейских чиновников.

Ограничение цены на российскую нефть

Напомним, идея введения предельных цен на российскую нефть была выдвинута на саммите лидеров G7 в конце июня. Таким образом страны "большой семерки" намерены ограничить доходы Москвы от продажи нефти.

Министр финансов США Джанет Йеллен представила эту идею азиатским лидерам во время зарубежного турне в прошлом месяце и сообщила Reuters, что провела обнадеживающие переговоры с Индией.

Некоторые трейдеры и аналитики нефтяного рынка выразили сомнения в том, что ценовой потолок сработает, поскольку Россия нашла способы поставлять свою нефть в Азию без использования западного страхования судов. Москва также может полностью прекратить экспорт части нефти, что приведет к дальнейшему росту цен на энергоносители.

Если Россия не примет во внимание ограничение цен на ее нефть, страны "Большой семерки" рассматривают введение полного запрета на транспортировку российской нефти среди вариантов, которые позволят избавить Москву огромных доходов на фоне ее вторжения в Украину.

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