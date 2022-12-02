Ставки на перевозки между Балтийским морем и Индией при погрузке после 5 декабря существенно выросли.

На фоне введения эмбарго на российскую нефть, которое запланировано на 5 декабря, стоимость доставки российской нефти стремительно растет.

Как сообщает Bloomberg, владельцы танкеров массово отказываются перевозить российскую нефть без существенной компенсации всех рисков.

Как говорится в материале, ставки на перевозки между Балтийским морем и Индией выросли до $15 млн, или $20 за баррель, при погрузке после 5 декабря, когда вступят в силу новые ограничения ЕС. Ранее перевозки по этому маршруту стоили в диапазоне $9−11 млн.

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"Меньшее количество доступных судов и необходимость перенаправления российской нефти от традиционных покупателей в Европе к новым покупателям в Азии и на Ближнем Востоке также способствуют повышению ставок", — говорится в материале.

Как говорится в материале, так как высокие затраты на фрахт подрывают целесообразность покупки российской нефти, РФ может перейти к доставке нефти теневым флотом — танкерами, принадлежащим неизвестным владельцам, которые готовы продолжать перевалку, несмотря на угрозу санкций. Речь идет в основном о старых судах, многие из которых имеют опыт работы с режимами, находящимися под санкциями, такими как Иран.

Эмбарго на российскую нефть:

В конце мая 2022 года лидеры стран ЕС договорились о введении запрета на экспорт российской нефти.

Санкции Евросоюза, направленные на запрет поставок нефти из РФ морским транспортом, должны вступить в силу 5 декабря. При этом ЕС установил переходный период для импорта и транзита российских нефтепродуктов, который завершиться в феврале 2023 года.

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен прогнозирует, что нефтяное эмбарго сократит около 90% импорта нефти из РФ в страны Евросоюза до конца этого года.

По итогам сентября 2022 года доходы России от экспорта нефти сократились до $15,3 млрд, что является самым низким показателем в этом году, на фоне падения экспорта нефти и цен на нее.

5 октября 2022 года появилась информация о том, что Россия сократит объемы добычи нефти.

По состоянию на 21 ноября 2022 года россия потеряла 90% своего ключевого европейского рынка нефти еще до введения эмбарго.

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