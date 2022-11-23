Европа больше зависит от дизельного топлива, чем любой другой регион мира.

На фоне полномасштабного российского вторжения в Украину в течение ближайших месяцев почти каждый регион планеты может столкнуться с нехваткой дизельного топлива.

Об этом сообщает Bloomberg, отметив при этом, что перебои с поставками дизельного топлива почти на всех мировых энергетических рынках усугубили инфляцию и затормозили экономический рост.

Спотовые цены на ДТ в Нью-Йорке, являющиеся ключевым ориентиром для глобального рынка, за последний год выросли на 50%.

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Как говорится в материале, на рост дефицита повлияли ограниченные поставки сырой нефти; последствия пандемии коронавируса, вынудившей закрыть наименее прибыльные мощности по переработке нефти в ДТ; забастовки на НПЗ в Европе, ожидание введения эмбарго на российские нефтепродукты, а также бэквордация - ситуация на рынке, когда цены на товары со срочной поставкой (спотовые цены) оказываются выше долгосрочных цен (фьючерсов). Она провоцирует участников рынка к немедленной перепродаже товара, а не накапливанию ресурсов.

"Ситуация может стать гораздо более драматичной, если Евросоюз откажется от поставок из России. Европа больше зависит от дизельного топлива, чем любой другой регион мира", — сказано в сообщении.

Эмбарго на российскую нефть:

В конце мая 2022 года лидеры стран ЕС договорились о введении запрета на экспорт российской нефти. Санкции Евросоюза, направленные на запрет поставок нефти из РФ морским транспортом, должны вступить в силу 5 декабря. При этом ЕС установил переходный период для импорта и транзита российских нефтепродуктов, который завершиться в феврале 2023 года.

На саммите лидеров G7 в конце июня 2022 года была озвучена идея введения предельных цен на российскую нефть.

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен прогнозирует, что нефтяное эмбарго сократит около 90% импорта нефти из РФ в страны Евросоюза до конца этого года.

По итогам сентября 2022 года доходы России от экспорта нефти сократились до $15,3 млрд, что является самым низким показателем в этом году, на фоне падения экспорта нефти и цен на нее.

5 октября 2022 года появилась информация о том, что Россия сократит объемы добычи нефти.

США и их союзники хотят ограничить цены на российскую нефть на уровне от 40 до 60 долларов за баррель. Так, по словам министра финансов США Джанет Йеллен, Вашингтон может ограничить цену на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель.

По состоянию на 21 ноября 2022 года россия потеряла 90% своего ключевого европейского рынка нефти еще до введения эмбарго.

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