Агрессор рассчитывает, что ограничения помогут насытить рынок топлива.

На фоне того что в России серьезные проблемы с бензином, агрессор заявил о ведении временных ограничений на экспорт бензина и дизельного топлива.

Как говорится в сообщении на сайте правительства страны-агрессора, решение было принято "для стабилизации цен на топливо на внутреннем рынке". Постановление подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Как говорится в сообщении, временные ограничения "помогут насытить рынок топлива, что в свою очередь позволит снизить цены для потребителей".

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Ситуация с бензином

По состоянию на 22 августа 2023 года сообщалось о том, что в России на АЗС полностью исчезло топливо.

По состоянию на 23 августа 2023 года в аннексированном Крыму на АЗС полностью исчезло топливо.

По состоянию на 7 сентября 2023 года сообщалось, что в РФ горючего нет даже на уборку урожая.

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