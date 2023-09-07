Если еще неделю назад шла речь о высоких ценах на горючее, то теперь его нет совсем.

В России углубляется проблема с отсутствием запасов топлива на АЗС, так как дефицит горючего может остановить уборку урожая и посев озимых.

Как сообщает российский Интерфакс, такое заявление сделал министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев, отметив при этом, что если еще неделю назад шла речь о высоких ценах на горючее, то теперь его нет вообще.

"У нас проблемы именно уже с наличием. Мы сейчас остановим и уборочную, и не отсеемся по озимым. Это будет катастрофа… Проблема с топливом - кричащая, ею надо всем заниматься ", — отметил Патрушев, подчеркнув при этом, что работа с нефтеперерабатывающими заводами ведется в ручном режиме в каждом регионе. Приходится искать горючее для сельхозпредприятий, поскольку решать проблему нужно "экстренно".

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Проблемы с топливом в России

15 августа 2023 года стало известно о том, что в аннексированном Крыму заканчиваются запасы бензина, а цены растут как на дрожжах. Оккупационная администрация пыталась успокоить местное население и заявляла, что горючего хватает в полном объеме, хотя в действительности, запасов на полуострове практически нет. Возле АЗС были километровые очереди из автомобилей.

По состоянию на 22 августа 2023 года сообщалось о том, что в России на АЗС полностью исчезло топливо. Из продажи исчез и дизель, и бензин. Отсутствие топлива было зафиксировано в Краснодарском крае, Астраханской и Волгоградской областях. Также топлива нет на заправках в Новосибирской, Рязанской и Самарской областях, а также в Калмыкии. Кроме того, бензин начал исчезть в оккупированном Крыму.

По состоянию на 23 августа 2023 года в аннексированном Крыму на АЗС полностью исчезло топливо.

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