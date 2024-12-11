Достройка энергоблоков Хмельницкой АЭС даст Украине 2,2 ГВт дешевой электроэнергии.

В Украине нужно достроить два энергоблока Хмельницкой атомной электростанции, которые дадут стране 2,2 ГВт дополнительной гарантированной мощности.

Об этом заявила народный депутат Виктория Гриб.

"Сами атомные станции враг не трогает. Потому что это уже будет красная линия, которую если пересечь, то будет другое отношение у международных игроков. И я считаю что да, нужно достраивать и тем более мы же начинаем не с чистого сейчас листа", - сказала она.

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Гриб добавила, что законопроект по достройке двух энергоблоков Хмельницкой АЭС уже был внесен в Раду и одобрен профильным комитетом по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг.

"Почему его не выносят в зал, я сейчас не понимаю. Законодательных преград на сегодняшний день не существует. Можно выносить его, ставить в повестку дня и голосовать", - подчеркнула она.

Ранее народный депутат Евгений Пивоваров заявлял, что достройка энергоблоков Хмельницкой АЭС даст Украине 2,2 ГВт дешевой электроэнергии.

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