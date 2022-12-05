Из-за обесточивания части города в результате вражеских обстрелов работа общественного электрического транспорта была приостановлена.

В Одесской области в результате обстрела российскими оккупантами повреждены два инфраструктурных объекта, один человек госпитализирован.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

"Одесская область... В результате российской атаки повреждены два инфраструктурных объекта. Один человек госпитализирован", - отметил он.

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В свою очередь в пресс-службе мэрии Одессы сообщили, что в городе из-за обесточивания прекращена работа котельных и общественного электротранспорта.

"Из-за обесточивания части города в результате вражеских обстрелов работа общественного электрического транспорта была приостановлена", - говорится в сообщении.

Кроме того, по информации директора КП "Теплоснабжение города Одесса" в настоящее время все городские котельные остановлены. Работа будет восстановлена после восстановления электро- и водоснабжения.

Обстрел 5 декабря:

5 декабря 2022 года Россия начала очередной обстрел энергосистемы Украины. По предварительной информации было выпущено около 100 ракет. Ряд городов на данный момент остались без водоснабжения, также сообщается о том, что наблюдаются проблемы с электроснабжением.

Удар по энергосистеме Украины:

10 октября 2022 года Российская Федерация начала атаки на объекты критической инфраструктуры Украины. Оккупанты бьют по электроподстанциям, объектам гидроэнергетики и тепловой генерации. По всей стране началось аварийное отключение электроснабжение.

23 ноября Минэнергетики заявило о том, что энергосистема Украины перешла в режим полного блэкаута.

24 ноября в Киеве были обесточены 70% жилых домов. ДТЭК сообщил о том, что в Киеве свет будут включать на 2-3 часа в сутки.

3 декабря 2022 года экс-глава "Укрэнерго" Юрий Касич заявил о том, что ракетными ударами по инфраструктуре Украины руководит энергетик.

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