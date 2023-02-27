Без света остались почти все районы Одессы и Одесский район.

В Одессе из-за аварийного отключения высоковольтной линии нет света, воды, также приостановлена работа электротранспорта.

Как сообщили в компании ДТЭК Одесские электросети, из-за аварийного отключения высоковольтной линии временно без света остались почти все районы Одессы и Одесский район.

"Энергетики начнут аварийно-возобновляемые работы сразу после отбоя воздушной тревоги", - говорится в сообщении.

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Как добавили в коммунальном предприятии "Одесгорэлектротранс", из-за отсутствия света в Одессе прекращена работа электрического общественного транспорта. В соцсетях местные жители пишут, что в разных районах города нет света в зданиях, не работают светофоры, исчезла вода и тому подобное.

Воздушная тревога 27 февраля

В понедельник, 27 февраля 2023, около 08:24 воздушную тревогу из-за угрозы ракетного удара было объявлено по всей Украине.

Мониторинговые сайты сообщали о взлете истребителя МиГ-31К ВКС РФ, который является носителем "Кинжалов".

Уже через час, в 09:27, пошли отбои воздушной тревоги по областям.

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