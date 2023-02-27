В Одессе из-за аварийного отключения высоковольтной линии нет света, воды, также приостановлена работа электротранспорта.
Как сообщили в компании ДТЭК Одесские электросети, из-за аварийного отключения высоковольтной линии временно без света остались почти все районы Одессы и Одесский район.
"Энергетики начнут аварийно-возобновляемые работы сразу после отбоя воздушной тревоги", - говорится в сообщении.
Как добавили в коммунальном предприятии "Одесгорэлектротранс", из-за отсутствия света в Одессе прекращена работа электрического общественного транспорта. В соцсетях местные жители пишут, что в разных районах города нет света в зданиях, не работают светофоры, исчезла вода и тому подобное.
Воздушная тревога 27 февраля
В понедельник, 27 февраля 2023, около 08:24 воздушную тревогу из-за угрозы ракетного удара было объявлено по всей Украине.
Мониторинговые сайты сообщали о взлете истребителя МиГ-31К ВКС РФ, который является носителем "Кинжалов".
Уже через час, в 09:27, пошли отбои воздушной тревоги по областям.