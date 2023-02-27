Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги, находитесь в безопасных местах.

Обновлено 09:27. Отбои воздушной тревоги по областям.

В понедельник, 27 февраля 2023, Россия решила "кошмарить" украинцев с самого утра. После 08:24 воздушная тревога из-за угрозы ракетного удара была объявлена по всей Украине.

Как показывает карта воздушных тревог alerts.in.ua, "покраснели" все области нашей страны. Мониторинговые сайты сообщают о взлете истребителя МиГ-31К ВКС РФ. Вероятно, он поднялся в воздух в РФ, а не в Беларуси, как обычно.

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Напомним, что Миг-31К - носитель гиперзвуковых ракет Х-47М/2 "Кинжал", которые не могут сбить наши силы Противовоздушной обороны. Поэтому воздушные тревоги объявляются по всей Украине для "перестраховки" от возможных ударов.

Карта воздушных тревог по состоянию на 08:40 27.02.2023

Атака россиян в ночь на 27 февраля 2023

В ночь на 27 февраля БПЛА сбивали в Киевской, Черниговской и Хмельницкой областях.

С ночи до утра 27 февраля российские оккупанты применили по территории Украины 14 БпЛА типа Shahed. Предварительно, 11 этих дронов сбили украинские защитники, сообщил Генштаб ВСУ.

Глава Хмельницкой областной военной администрации Сергей Гамалий рассказал, что в результате ночных вражеских атак по Хмельнитчине один человек погиб и еще четверо получили ранения.

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