Веерных отключений света в Украине больше не будет при условии, что россияне не повредят больше ни одного объекта украинской энергетики. Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко в эфире телемарафона.
"Сейчас энергосистема работает в бездефицитном режиме. Уже третью неделю обеспечиваем производство электроэнергии в полном объеме в соответствии с потреблением. Мы имеем соответствующие резервы, и планируем и дальше так поддерживать нашу энергосистему, чтобы люди не чувствовали ограничения поставок", – заявил министр.
По словам Галущенко, это не отменяет возможность локальных отключений в целях проведения плановых ремонтов на энергосетях.
Ситуация в украинской энергосистеме
С 10 октября российская армия наносила систематические удары по объектам украинской энергетики, стремясь вызвать блэкаут и спровоцировать гуманитарную катастрофу в условиях зимы.
После нескольких волн массированных ракетных ударов в Украине оказались повреждены все ТЭС и ГЭС страны. Это вызвало дефицит электрогенерации и привело к вынужденным веерным отключениям света.
Благодаря наращиванию украинской ПВО и принятию определенных мер по укреплению и восстановлению энергетики, в последние недели ситуация в украинской энергосистеме заметно улучшилась. По данным Укрэнерго, массовых отключений света не было уже две недели.