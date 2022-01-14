Председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил, что "Нафтогаз" как национальная компания имеет все возможности для обеспечения нужд населения.
Об этом он рассказал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера"
"Продавая газ по цене 7,42 грн/кубометр для населения, делаем так, что цена на газ этой зимой не поднимется, как бы этого не хотели политики, желающие создать панику среди населения", - заявил он.
Он этом отметил, что касательно бюджетных организаций, ситуация сложная.
"Тимошенко показывала платежку с высокими тарифами - от частной компании. Проблема в том, что у нас рынок газа, за этот закон голосовала фракция Юлии Владимировны ("Батькивщина" – ред.), по закону все покупают газ на рынке. Соответственно, частные негосударственные компании выставляют свои цены. Мы делаем так, чтобы бюджетные организации покупали газ у надежных поставщиков, как "Нафтогаз", чтобы они покупали у надежных компаний по цене в 2-3 раза ниже текущей спотовой или месячной (13,7 грн/кубометр без ПДВ с транспортировкой, 16,8 грн/кубометр и ПДВ с транспортировкой), а не 30-40 грн за кубометр", - рассказал Витренко.
Также он заявил, что для населения вопрос бесперебойного отопительного сезона решается Кабмином и "Нафтогазом".
"Люди могут быть уверены, что будут обеспечены газом. Что касается остальных, мы сделаем всё, спокойно и надежно, так, чтобы все были с газом. При этом мы будем стараться развивать экономику, без ущерба независимости и интегрируясь в Европу", - добавил Витренко.
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Запасы газа в Украине:
Согласно данным "Укртрансгаза", закачка в газовые хранилища прекращена с 4 октября. Компания намеревалась возобновить заполнение ПХГ при условии нормализации погодных условий, но по состоянию на сегодня закачка не восстановлена.
К началу отопительного сезона 2021-2022 годов в подземных газовых хранилищах Украины было накоплено 19 млрд куб. м газа.
В НАК "Нафтогаз Украины" заявляли, что такого запаса хватит для стабильного прохождения страной отопительного сезона, даже при условии вероятных дополнительных потребностей тепловых электростанций, которые столкнулись с проблемой недостаточных запасов угля на складах.
Запасы газа в украинских подземных хранилищах по состоянию на начало 2021 года составляли 23,5 млрд кубометров, что было рекордным за последние 10 лет показателем.
Ситуация с газом в Европе:
- Цены на газ в Украине коррелируют с ценами на европейских хабах, поскольку наша страна - интегрированная часть европейского газового рынка с 2015 года и импортирует из Европы около 30% от общего объема потребления голубого топлива.
- По состоянию на 14 декабря 2021 года цены на газ в Европе повысились до новой рекордной отметки.
- 15 декабря спотовые цены на газ в Европе на январь превысили 1,5 тыс. долларов за тысячу кубометров, ежедневно возрастая на 7%.
- 16 декабря 2021 года стоимость газа в Европе превысила 1700 долларов за тысячу кубометров.
- По состоянию на 20 декабря спотовые цены на газ в Европе на январь выросли до 1,9 тыс. долларов за тысячу кубометров.
- 21 декабря 2021 года газ в Европе установил абсолютный ценовой рекорд, превысив 2 тыс. долларов.
- 22 декабря 2021 года "Газпром" озвучил среднюю цену экспорта газа на 2022 год.
- 24 декабря 2021 года спотовые цены на газ в Европе на январь упали с 2,1 тыс. долл. до 1,3 тыс. долларов за тысячу кубометров.
- 28 декабря 2021 года спотовые цены на газ в Европе на январь упали до 1151 долларов за тысячу кубометров.
- 13 января 2022 года российский "Газпром" заявил о том, что более половины газа, закачанного в подземные газовые хранилища Европы, уже подняли на поверхность.