Для населения вопрос бесперебойного отопительного сезона решается Кабмином и "Нафтогазом".

Председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил, что "Нафтогаз" как национальная компания имеет все возможности для обеспечения нужд населения.

Об этом он рассказал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера"

"Продавая газ по цене 7,42 грн/кубометр для населения, делаем так, что цена на газ этой зимой не поднимется, как бы этого не хотели политики, желающие создать панику среди населения", - заявил он.

Он этом отметил, что касательно бюджетных организаций, ситуация сложная.

"Тимошенко показывала платежку с высокими тарифами - от частной компании. Проблема в том, что у нас рынок газа, за этот закон голосовала фракция Юлии Владимировны ("Батькивщина" – ред.), по закону все покупают газ на рынке. Соответственно, частные негосударственные компании выставляют свои цены. Мы делаем так, чтобы бюджетные организации покупали газ у надежных поставщиков, как "Нафтогаз", чтобы они покупали у надежных компаний по цене в 2-3 раза ниже текущей спотовой или месячной (13,7 грн/кубометр без ПДВ с транспортировкой, 16,8 грн/кубометр и ПДВ с транспортировкой), а не 30-40 грн за кубометр", - рассказал Витренко.

Также он заявил, что для населения вопрос бесперебойного отопительного сезона решается Кабмином и "Нафтогазом".

"Люди могут быть уверены, что будут обеспечены газом. Что касается остальных, мы сделаем всё, спокойно и надежно, так, чтобы все были с газом. При этом мы будем стараться развивать экономику, без ущерба независимости и интегрируясь в Европу", - добавил Витренко.

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Запасы газа в Украине:

Согласно данным "Укртрансгаза", закачка в газовые хранилища прекращена с 4 октября. Компания намеревалась возобновить заполнение ПХГ при условии нормализации погодных условий, но по состоянию на сегодня закачка не восстановлена.

К началу отопительного сезона 2021-2022 годов в подземных газовых хранилищах Украины было накоплено 19 млрд куб. м газа.

В НАК "Нафтогаз Украины" заявляли, что такого запаса хватит для стабильного прохождения страной отопительного сезона, даже при условии вероятных дополнительных потребностей тепловых электростанций, которые столкнулись с проблемой недостаточных запасов угля на складах.

Запасы газа в украинских подземных хранилищах по состоянию на начало 2021 года составляли 23,5 млрд кубометров, что было рекордным за последние 10 лет показателем.

Ситуация с газом в Европе: