Хранилища газа в странах ЕС заполнены более чем на 80%, что превышает показатель прошлого года на более чем 20%.

Европейские страны не почувствуют дефицита газа из-за уменьшения объемов его поставок из РФ благодаря теплой зиме, достаточным запасам этого энергоносителя и низким ценам на него.

"Европа не почувствует дефицит газа из России. Из-за теплой как для зимы погоды потребление газа в Европе находится на максимально низком уровне. В то же время европейские хранилища газа заполнены более чем на 80%, что превышает показатель прошлого года на более чем 20%", - отметил глава НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышов написал в Facebook.

Кроме того, цены на газ в Европе снизились к уровню до 24 февраля 2022 года.

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"В дальнейшем надеемся на полное газовое эмбарго России. Демократический мир должен уничтожить экономику врага - это критическое условие его капитуляции", - сказал глава НАК.

В то же время, по его словам, "Нафтогаз" работает над увеличением собственной добычи газа.

"Со временем мы будем готовы обеспечить полную энергетическую независимость нашей страны", - добавил Чернышов.

Цена на газ в Европе: детали

Спотовая цена на газ в Европе на торгах 4 января снизилась до уровня 66 евро за МВт-час, что является самым низким показателем с февраля 2022 года, когда Россия напала на Украину.

Цена ближайшего (февральского) фьючерса на хабе TTF в Нидерландах снизилась до 735 долларов за тысячу кубометров, то есть до 66 евро за МВт-час.

Россия неоднократно угрожала странам Европы прекратить поставки газа через территорию Украины. В Кремле считают, что европейцы замерзнут без российских энергоресурсов.