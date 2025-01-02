В часы пикового потребления для обеспечения потребностей украинских потребителей Украина импортирует дополнительную электроэнергию из соседних стран ЕС.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко заверил, что экспорт излишков электроэнергии возможен только и исключительно при отсутствии дефицита и каких-либо ограничений внутри страны.

"При наличии у нас дефицита, даже 1 киловатта, - ни одного киловатта на экспорт не будет направлено. То есть при наличии дефицита, что было следствием российских ударов по энергетике, об экспорте электроэнергии из Украины даже не может быть речи. Такого никогда не было и не будет происходить", - заявил министр в эфире телемарафона.

Стоит отметить, что в часы пикового потребления для обеспечения потребностей украинских потребителей Украина импортирует дополнительную электроэнергию из соседних стран ЕС.

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Экспорт электроэнергии за границу

Украина в ночь на 2 января экспортировала электроэнергию в Молдову для покрытия дефицита в энергосистеме этой страны. Об этом сообщало издание NewsMaker. По его информации, молдавская госкомпания Energocom сообщила, что приобрела электроэнергию, необходимую для покрытия дефицита.

Компания пояснила, что поскольку поставки электроэнергии на границе Молдовы и Румынии ограничены диапазоном 315 МВт из необходимых 650-800 МВт, часть электроэнергии резервируется на ежедневных аукционах из мощностей, которые не используются на других границах Румынии с соседними странами.

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