Молдавская госкомпания Energocom объявила о закупке электроэнергии.

Украина в ночь на 2 января будет экспортировать электроэнергию в Молдову для покрытия дефицита в энергосистеме этой страны. Об этом сообщает издание NewsMaker.

По его информации, молдавская госкомпания Energocom сообщила, что приобрела электроэнергию, необходимую для покрытия дефицита. Ночью электроэнергию начнут поставлять из Украины.

Компания пояснила, что поскольку поставки электроэнергии на границе Молдовы и Румынии ограничены диапазоном 315 МВт из необходимых 650-800 МВт, часть электроэнергии резервируют на ежедневных аукционах из мощностей, которые не используются на других границах Румынии с соседними странами.

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"Мы дополнительно будем закупать электроэнергию у украинского "Энергоатома" - в ночное время, когда у наших коллег есть избыток энергии и они могут ее экспортировать", - отметили в Energocom.

Ситуация в энергосистеме Украины

Компания "Укрэнерго" поделилась информацией об отключении электроэнергии в четверг, 2 января 2025 года. В приложении "Киев Цифровой" сообщается, что во второй день нового года свет выключать не планируют.

Отмечается, что при этом ситуация в любой момент может измениться и в случае необходимости об этом будет сообщено отдельно.

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